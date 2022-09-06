صور.. دينامو زغرب يصعق تشيلسي في دوري الأبطال

شفق نيوز/ صعق دينامو زغرب الكرواتي ضيفه تشيلسي الإنجليزي بالتغلب عليه بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ماكسيمير ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميسلاف أورسيتش في الدقيقة (13).

وأتت المحاولة الأولى في المباراة لتشيلسي في الدقيقة العاشرة، بعدما تابع هافيرتز عرضية من ركلة ركنية، مسددا كرة مباشرة ذهبت ضعيفة في يد ليفاكوفيتش.

وافتتح دينامو زغرب التسجيل في الدقيقة 13، بعدما مرر بيتكفويتش كرة بالرأس لأورسيتش لينطلق من قبل وسط الملعب وينفرد بكيبا ويسدد من داخل المنطقة كرة أرضية سكنت الشباك.

وعاد دينامو للمحاولة من جديد في الدقيقة 29، بعدما مهد بيتكوفيتش الكرة لأورسيتش داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مقوسة مباشرة، ذهبت أعلى العارضة.

وتواصلت استفاقة الفريق الكرواتي الهجومية بعد فترة من سيطرة تشيلسي على الكرة، ليسدد أديمي كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 31، تصدى لها كيبا، لينتهي الشوط الأول بتقدم دينامو زغرب (1-0).

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة، من خلال تسديدة عبر زياش من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47، أمسك بها ليفاكوفيتش.

وكاد دينامو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عبر ريستوفسكي، لمست أصابع كيبا واصطدمت بالعارضة.

وحاول البديل بروخا مباغتة ليفاكوفيتش، بتسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 60، إلا أن حارس دينامو زغرب نجح في الإمساك بها.

وأرسل مونت عرضية خادعة من الجانب الأيمن في الدقيقة 68، مرت من أمام الجميع قبل أن تلمس القائم وتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 78، أرسل هافيرتز عرضية لزياش على حدود منطقة الجزاء، ليسدد النجم المغربي كرة على الطائر ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأهدر تشيلسي فرصة محققة لتسجيل التعادل في الدقيقة 82، بعدما أرسل مونت عرضية تجاه هافيرتز الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد رأسية اصطدمت بلوبيسيتش، وعلت العارضة بقليل.

وكاد تشيلسي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 86، بتسديدة أرضية قوية من جيمس من داخل المنطقة، اصطدمت بالقائم.

وبعدها مباشرة تلقى مونت عرضية أرضية داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تألق حارس دينامو زغرب في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز دينامو زغرب بهدف دون رد.