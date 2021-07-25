صور.. إدارة ملعب كربلاء تؤكد جاهزيته للمعسكر التدريبي للمنتخب العراقي الاولمبي

شفق نيوز/ أكد مدير ملعب كربلاء الدولي، مهند الجراح، يوم الاحد، ان الملعبين الرئيسي والثانوي جاهزان لاستقبال المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم.

وقال الجراح لوكالة شفق نيوز، ان المعسكر التدريبي تحت إشراف المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب سيبدأ بعد غد الثلاثاء ويستمر حتى السادس من الشهر المقبل، والملعبان الرئيسي والثانوي على أتم الجهوزية وكذلك قاعات اللياقة البدنية.

وبين أن جميع الكوادر العاملة في ملعب كربلاء الدولي حرصت على توفير الاحتياجات الضرورية وإعمال الصيانة كافة، والعمل كان وما زال مكثفاً يبدأ من الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة الخامسة عصرا.

وكان المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب قد وصل بغداد اليوم لقيادة المنتخب الأولمبي في معسكر ينطلق بمحافظة كربلاء وستجري التدريبات على ملعب كربلاء الثانوي بإشراف سوكوب الذي اختيار 40 لاعبا من الدوري المحلي يتم اختبارهم على دفعتين.