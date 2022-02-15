صور.. جمهور غفير يملأ مدرجات ملعب الزوراء الجديد قبل انطلاق اللقاء بساعات

شفق نيوز/ ذكرت ادارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، أن جمهور النادي توافد منذ وقت مبكر للملعب "الجديد" لاقتناء التذاكر وحجز مكان له بيوم افتتاحه.

وقال مشرف فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن جمهور فريق نادي الزوراء حضر قبل ساعات من موعد مباراة فريقه الزوراء وضيفه الديوانية في افتتاح ملعب النادي، مبيناً أن ادارة النادي ابدت تعاوناً كبيراً مع الجمهور الذي ابدى ارتياحه واعجابه الشديد بالملعب، كما خصص نسبة خاصة بمقاعد جمهور الديوانية.

وأكد أن حضور الجمهور وحبه للملعب ابلغ رسالة من اجل الاهتمام بالرياضة التي توجد كل الاطياف، موضحاً أن الملعب الذي يستوعب 16000 متفرج شبه ممتلىء قبل ساعتين من انطلاق المباراة.

وتنطلق مباراة الزوراء والديوانية في الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز .