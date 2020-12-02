صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

شفق نيوز/ تعادل فريقا الزوراء والكهرباء ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز بهدفين لكل منهما.

وسجل مرتضى هديب للكهرباء اولا في الدقيقة 23 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 35 عدل مهند عبد الرحيم النتيجة للزوراء وبعد دقيقتين من هدف التعديل عزز لاعب الزوراء حسين علي النتيجة لصالح فريقه وقبل انتهاء الشوط الأول باربع دقائق عادل لاعب الكهرباء محمد ابراهيم النتيجة

ولم يسفر الشوط الثاني عن أي هدف لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزوراء الى 10 نقاط بالمركز الثالث والكهرباء 7 نقاط بالمركز الثامن.

وفي لقاء آخر حقق فريق الطلبة الفوز على فريق القاسم بهدف اللاعب علي كريم.

وبهذا الفوز قفز الطلبة الى المركز الثاني عند النقطة 11 وبقي القاسم عند النقطة الثانية.

وفي نفس المنافسات حقق فريق الحدود أول فوز له على حساب فريق امانة بغداد بهدف اللاعب منار طه بالدقيقة.

ورفع الحدود رصيده للنقطة السابعة بالمركز الثاني عشر وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة السادسة بالمركز الرابع عشر.