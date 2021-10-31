صور.. تحطيم 3 أرقام قياسية في بطولة اندية العراق لالعاب القوى

شفق نيوز/ شهدت بطولة الأندية العراقية لألعاب القوى، يوم الأحد، تحطيم ثلاثة أرقام قياسية جديدة في منافسات الركض والوثب.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان النتائج ظهرت صباح اليوم للبطولة التي استمرت لثلاثة على مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية بالعاصمة بغداد، وشارك فيها 57 نادياً من جميع المحافظات العراقية ولجميع الفئات من كلا الجنسين.

وتمكن لاعب المنتخب العراقي لفئة الناشئين حسين فلاح، من تحطيم الرقم العراقي القياسي في سباق 100م ركض بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 10.47 ثانية، وحطم نفس اللاعب الرقم القياسي لسباق 200م للناشئين بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 21.60 ثانية، فيما حطمت اللاعب جاوان بهاء الدين، الرقم القياسي في سباق الوثب الثلاثي للنساء وقفزت لمسافة بلغت 11.84 متر.

واسفرت نتائج الفرق لفئة الرجال عن فوز نادي الجيش أولا وجمع 285 نقطة، وجاء الشرطة ثانيا وجمع 185 نقطة، فيما حل الحشد الشعبي ثالثا برصيد 153 نقطة، وهي المشاركة الأولى لفريق الحشد على مستوى ألعاب القوى.

وفي فئة النساء حل نادي الجنسية اولا وجمع 169 نقطة، والبيشمركة ثانيا بـ113 نقطة، فيما جاء نفط ميسان ثالثا وجمع 100 نقطة.

ولفئة الشباب تصدر نادي الحلة أولا برصيد 194 نقطة، والبصرة ثانيا وجمع 136 نقطة، فيما جاء الجيش ثالثا برصيد 132 نقطة.

ولفئة الشابات حل نادي الاتصالات أولا برصيد 165 نقطة، والزعفرانية ثانيا برصيد 96 نقطة، والبيشمركة ثالثا برصيد 48 نقطة.

أما لفئة الناشئين فتصدر نادي الحلة برصيد 195 نقطة، وعفك ثانيا برصيد 129 نقطة، والخورنق ثالثا برصيد 47 نقطة.

اما للناشئات فقد فاز بالمركز الأول غاز الشمال برصيد 140 نقطة، وفتاة نينوى ثانيا برصيد 123 نقطة، والسلام ثالثا برصيد 117 نقطة.