صور .. انطلاق بطولة كأس العراق بالشطرنج بمشاركة 26 نادياً

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس بطولة كأس العراق للشطرنج وبمشاركة اكثر من 180 لاعباً يمثلون 26 نادياً من اندية الدرجة الممتازة والأولى والثانية.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الشطرنج العراقي باسم العذاري لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة انطلقت بمشاركة 26 ناديا من الدرجة الأولى والثانية من زاخو الى البصرة والبطولة وفق النظام السويسري وبواقع سبع جولات لكل جولة ساعة واحدة بإضافة 30 ثانية لكل نقلة".

واضاف العذاري أنه "لأول مرة بتاريخ اللعبة، سيمثل البطل العراق في البطولات القارية والعربية".

من جانبه بين عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء ومشرف الفريق ماجد حميد، أن "البطولة انطلقت رغم التحديات وجائحة كورنا وبدء موسم شطرنجي جديد وبداية جديدة لكل النشاطات الشطرنجية".