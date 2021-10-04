سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. المنتخب العراقي ينهي أول وحدة تدريبية في قطر استعداداً للقاء لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-04T19:52:13+0000
صور.. المنتخب العراقي ينهي أول وحدة تدريبية في قطر استعداداً للقاء لبنان

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أول وحدة تدريبية على ملعب العربي في الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان وفد المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، وصل امس الى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة برئاسة علي جبار النائب الاول لرئيس الاتحاد،

وكان الهولندي أدفوكات اعلن عن 23 لاعبا سيمثلون المنتخب، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم كلمن فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين ، بينما ضمت قائمة اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وكرار عامر وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن.

كما ضمت قائمة أسود الرافدين اللاعبين: محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة وميمي الذي تعرض لاصابة وسيتعذر حضوره .

related

كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

Date: 2019-11-30 10:47:11
كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل أمام طاجيكستان

Date: 2021-05-23 09:45:01
المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل أمام طاجيكستان

كرار بدلا من ناطق في تشكيلة المنتخب العراقي

Date: 2021-10-03 07:25:49
كرار بدلا من ناطق في تشكيلة المنتخب العراقي

صالح راضي يطلق تصريحات نارية: زيكو "نصّاب" واللاعبون المغتربون لا ينفعون المنتخب

Date: 2021-06-27 08:51:16
صالح راضي يطلق تصريحات نارية: زيكو "نصّاب" واللاعبون المغتربون لا ينفعون المنتخب

باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

Date: 2021-09-13 11:26:01
باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

كوركيس: كاتانيتش يبدي ارتياحه لتجمع اللاعبين ويؤكد استعداد المنتخب للقاء اوزبكستان غدا

Date: 2021-03-28 08:57:56
كوركيس: كاتانيتش يبدي ارتياحه لتجمع اللاعبين ويؤكد استعداد المنتخب للقاء اوزبكستان غدا

رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

Date: 2020-12-28 08:30:13
رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

توضيح حول اختيار حارس بديل لحماية عرين العراق

Date: 2021-08-20 09:37:10
توضيح حول اختيار حارس بديل لحماية عرين العراق