صور.. المنتخب العراقي ينهي أول وحدة تدريبية في قطر استعداداً للقاء لبنان

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أول وحدة تدريبية على ملعب العربي في الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان وفد المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، وصل امس الى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة برئاسة علي جبار النائب الاول لرئيس الاتحاد،

وكان الهولندي أدفوكات اعلن عن 23 لاعبا سيمثلون المنتخب، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم كلمن فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين ، بينما ضمت قائمة اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وكرار عامر وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن.

كما ضمت قائمة أسود الرافدين اللاعبين: محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة وميمي الذي تعرض لاصابة وسيتعذر حضوره .