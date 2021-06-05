صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، حصته التدريبية ما قبل الأخيرة على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب كمبوديا في المباراة التي ستقام بعد غدٍ الاثنين في ملعب المحرق بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وذكر بيان لبعثة المنتخب العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الحصة التدريبية للمنتخب العراقي شهدت دخول اللاعب (إبراهيم بايش) في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، وذلك من أجل التأهيل الأخير من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، بينما سيغيب اللاعب (علي فائز) عن جميع المباريات الثلاث للتصفيات الآسيوية، وذلك بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف البيان؛ أن مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، ركز في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة على بعض الجوانب الفنية لرسم أسلوب اللعب الذي سيدخل به منتخبنا الوطني أمام منتخب كمبوديا، وكيفية تحقيق النقاط الكاملة التي ستعيد منتخبنا الوطني إلى صدارة المجموعة من جديدٍ قبل مباراتي هونغ كونغ وإيران.

وسيقامُ، يوم غد الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا في قاعة ستاد المحرق، بحضور مدرب المنتخب العراقي ستريشكو كاتانيتش يرافقه أحد اللاعبين للحديث عن مباراة يوم الاثنين.