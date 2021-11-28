صور.. المنتخب العراقي يكثف تدريباته قبل مواجهة عمان في بطولة كأس العرب

شفق نيوز/ كثف المنتخب العراقي جرعاته التدريبيّة، مساء اليوم الاحد، استعداداً للدخولِ في منافساتِ بطولة كأس العرب التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات قطر، وعمان، والبحرين، وسيلاقي المنتخب نظيره العماني في ملعب الجنوب في الوكرة الساعةِ الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

وركزَ الجهازُ الفني للمنتخب العراقي في تدريبات اليوم على تطبيقِ بعض الواجبات التكتيكيّة، وسبقها محاضرة فنية معززة بالفيديو حرصَ من خلالها اللاعبون على تطبيقِ مفرداتها ضمن التدريبات.

وقالَ النائبُ الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشرف المنتخب العراقي يونس محمود، في تصريح صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز "بعد الظهور غير الايجابي في تصفيات كأس العالم بدا واضحاً للجميع النهج الجديد لاتحادِ الكرةِ بزج عددٍ من الوجوه الشابة ودعمها مع عناصر الخبرة الموجودة في صفوفِ المنتخبِ الوطني لإيجاد التوليفة المناسبة وتقديم الأداء الطيب في بطولة كأس العرب".

وأضافَ ان "البطولة ليست سهلةً، خصوصاً اننا في مجموعة (خليجي مصغرة)، والحظوظ متساوية، لكنني متفائل بوجودِ الوجوه الشابة والخبرة لتحقيق نتائج ايجابية والتأهل للدور الثاني".

واشار الى ان "العراق صاحب تاريخ مشرف في هذه البطولة، وسبق أن أحرزنا اللقب في أربعِ مناسبات، وهذا ما يجعل من منتخبنا تحت الانظار الى جانبِ منتخبات شمال عرب افريقيا، والبلد المضيف قطر، والأخيرُ سيلعب بجميع نجومه، ما يجعل المنافسة قويةً في هذه البطولة".

من جانبه، عبّر لاعبُ المنتخب العراقي ياسر قاسم، عن سعادته بعودته الى المنتخب، موضحاً ان "التنافس في هذه البطولة سيكون عالياً جداً لأهميةِ البطولة كونها تقام كتجربةٍ مسبقةٍ قبل عام من انطلاق كأس العالم".

واضاف "أسعى جاهداً الى جانبِ زملائي في المنتخب للظهور بمستوى جيد، كما ان خوض غمار المنافسات في هذه البطولة على ملاعب كأس العالم هو بمثابةِ فرصةٍ فريدةٍ من نوعها لجميع اللاعبين".

من جهةٍ أخرى، يعقدُ ظهر يوم غدٍ الاثنين في الساعة الثانية ظهراً، مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش، وكابتن المنتخب أمجد عطوان، وذلك في المركز الصحفي المخصص لبطولةِ كأس العرب في أكاديمية اسباير، بينما سيعقد المؤتمر الفني بالتوقيت نفسه.