صور.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته بحضور 27 لاعباً

شفق نيوز/ باشرَ المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، ثاني وحداته التدريبيّة الفعليّة في ملعبِ الشعبِ الدولي استعداداً لمواجهة منتخب زامبيا ودياً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 27 لاعباً شاركوا في الوحدة التدريبية، وهم: دلوفان مهدي، ومحمد صالح، ومحمد حميد لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم، وسعد ناطق، ومناف يونس، وأمير صباح، ورسلان حنون، وضرغام إسماعيل، وحسن رائد، ومصطفى محمد جبر، ومحمد علي عبود، ومحمد قاسم، ويوسف فوزي، وحسن داخل، ومحمد مزهر، وشيركو كريم، وحسين جبار، وحسن عبد الكريم، ومراد محمد، وعلي حصني، وأحمد فرحان، وإبراهيم بايش، وعلاء عباس، ووكاع رمضان، ومهند عبد الرحيم، وحسين عمار.

واشتملت التدريبات على الجانب البدني، إضافة إلى الأمور الفنية التي أوكلت من قبل الجهاز الفني والتي طبقها اللاعبون بحرصٍ وتفانٍ عاليين.

وأكد مدرب المنتخب عبد الغني شهد، في الوحدةِ التدريبية الأولى، أن "الجميع عازمون على تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في المواجهتين المرتقبتين ضد كلٍ من الإمارات وسوريا، والاستعدادات ستكون مكثفة من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة".

وأجرى المُنتخب العراقي لكرةِ القدم، أول وحدةً تدريبيّةً صباحية تضمنت تمارينَ القوة المميزة بالسرعة في صالةِ الجيم في مقر إقامته، وبإشرافٍ مباشر من قبل مدرب اللياقة البدنيّة، سردار محمد، وقد تم تقسيمُ التدريبات الى ثلاث مجموعاتٍ ضمت كلُ واحدة تسعة لاعبين.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الزامبي ودياً في 18 من الشهر الجاري على ملعب المدينة بغداد، وذلك استعداداً لمواجهة منتخبي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.