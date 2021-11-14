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صور.. العراق يكتسح بطولة آسيا لبناء الأجسام

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-14T18:42:16+0000
صور.. العراق يكتسح بطولة آسيا لبناء الأجسام

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لبناء الاجسام 69 وساما في منافسات بطولة اسيا التي اختتمت أحداثها اليوم الاحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتنوعت الأوسمة العراقية بواقع 33 وساما ذهبيا و19 وساما فضيا و17 وساما نحاسيا.

وقال رئيس الاتحاد المركزي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن ان "عدد لاعبينا المشاركين في هذه البطولة تجاوز 85 مشاركا ضمن فئات الفيزيك، والماسكلر، والكلاسيك، والكلاسيك بدي بلدنكَ،، وبدي بلدنكَ، بفئات الشباب والمتقدمين والماستر، ولدينا عدد من اللاعبين شاركوا باكثر من فعالية وحسب ما يسمح به القانون الدولي.

واضاف عبدالحسن، ان "لاعب منتخبنا الوطني البطل علي جليل الزركاني حصل على لقب افضل لاعب في البطولة القارية متفوقا على اقرانه من بقية لاعبي المنتخبات الاسيوية، مشيراً الى انه حصل على جائزة افضل رئيس اتحاد للعبة على مستوى القارة الصفراء".

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