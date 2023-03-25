صور.. السوداني يستقبل بعثة منتخب الشباب ويوعز بتكريمهم

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بعثة منتخب الشباب العراقي الذي أحرز المركز الثاني في بطولة آسيا للشباب، وتأهل إلى كأس العالم للشباب في إندونيسيا.

وهنأ السوداني وفقاً لبيان صدر عن مكتبه وورد لوكالة شفق نيوز، بعثة المنتخب واللاعبين الشباب بإنجازهم، وأشاد بالمستوى الفني والأداء البطولي الذي قدموه وتُوّج بتأهلهم إلى كأس العالم، الذي عدّه منجزاً حقيقياً يُفتَخر به، ومصدر سعادة لأبناء الشعب العراقي، كما نال اهتمام الدولة والحكومة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتكريم لاعبي منتخب الشباب والكادر الفني والإداري، مؤكداً دعم مجلس الوزراء للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللمنتخب الشبابي في استحقاقاته المقبلة، وحثّ اللاعبين على الاستعداد الجيد لعكس الصورة المشرّفة للعراق في المحفل الدولي القادم، لاسيما أنّ كل الأنظار ستتوجه إلى نهائيات كأس العالم للشباب والمنتخبات المشاركة.

وبيّن السوداني أن دعم الرياضة بشكل عام، يمثل أولوية، مؤكداً استمرار الحكومة في تكريم اللاعبين الأبطال، ودعم الرياضيين والرواد.