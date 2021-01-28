صور .. السليمانية تصلي على جثمان الهنداوي قبل تشييعه في بغداد ودفنه بكربلاء

شفق نيوز/ جرت في مدينة السليمانية اليوم الخميس مراسم تأدية صلاة الميت على جنازة اللاعب الدولي السابق لبناء الاجسام الكابتن عباس الهنداوي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان جثمان الهنداوي نقلت نقل جثمان عباس الهنداوي من احدى مستشفيات مدينة السليمانية الى الطب العدلي ومنها الى بيت شقيقته في منطقة (قركه) حيث جرت مراسم صلاة الميت في جامع حاجي هونر سورجي ونقل بعدها الى بغداد".

من جانبه قال رئيس اتحاد كمال الاجسام في مدينة السليمانية سيركو محمد لوكالة شفق نيوز، ان "الهنداوي توفي عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراعه مع المرض".

ونوه الى انه سيتم تشييع جثان الراحل في بغداد غدا الساعة الـ8 صباحاً بحضور عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي و شخصيات رياضية بارزة".

وتابع محمد ان "مراسم تشييع الهنداوي ستنطلق من جامع النداء في حي القاهرة الى الاعظمية وثم الى كربلاء".

وتوفي الهنداوي في وقت سابق من اليوم في السليمانية، نعى الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام في بيان رسمي الهنداوي واصفا إياه بـ"الاسطورة الخالدة، والاب الروحي لرياضة بناء الاجسام في العراق".