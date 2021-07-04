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صور.. السليمانية تحتفي بتأهل فريقها الكروي للدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-04T17:02:49+0000
صور.. السليمانية تحتفي بتأهل فريقها الكروي للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ احتفت مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بتأهل فريق نادي نوروز الرياضي إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن جمعاً من جمهور النادي وبحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، وعدد من الشخصيات الرياضية، استقبلوا فريق نوروز بعد عودته من العاصمة بغداد للاحتفاء بتأهله إلى الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن الفريق تمكن خلال موسم واحد من مشواره الكروي من التأهل إلى الدوري الممتاز، وهو ما يجعله أول فريق يحقق هذا الإنجاز.

من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي للجنه الاولمبية الوطنية العراقية، هرده رؤف بارام، لوكالة شفق نيوز، خلال استقبال الفريق "سعداء بوصول فريق نادي نوروز الرياضي لكرة القدم الى الدوري الممتاز العراقي".

واشار الى ان "هذه هي المرة الأولى على مستوى العراق التي يتأهل فيها فريق من الدرجة الاولى الى الدوري الممتاز"، مضيفا "نشكر كل من ساهم في هذا الانجاز الكبير ونهدي الفوز الى الجماهير التي آزرت الفريق طوال مشواره, ونطالب بدعم الفريق من كل الجهات والمؤسسات والشركات التي تحب الرياضة الجماهيرية".

وتأهل نادي نوروز يوم أمس السبت، الى الدوري الكروي الممتاز للموسم المقبل، رسميا بعد تصدره مجموعته بدوري الدرجة الاولى.

وتمكن فريق نوروز من الفوز على فريق الجنسية بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الجولة 13 والأخيرة لدوري الدرجة الاولى المؤهل لدوري الكرة الممتاز.

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