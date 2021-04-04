صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

شفق نيوز/ يغادر فريق نادي الزوراء لكرة القدم اليوم الأحد، متوجها الى دولة الامارات العربية استعداداً لملاقاة فريق نادي الوحدة الإماراتي.

وقال كريم رزاق مدير الفريق لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق سيتوجه اليوم الى الإمارات استعدادا لخوض مباراته امام فريق نادي الوحدة الاماراتي يوم الاربعاء المقبل ضمن ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واضاف ان الفريق المباراة ستقام على ملعب آل نهيان يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة حسب توقيت بغداد.

وبين ان فريق نادي الزوراء اجرى امس على ملعب الشالجية آخر مران له قبل التوجه اليوم إلى الإمارات استعداداً للقاء المرتقب.