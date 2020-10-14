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صور.. افتتاح أول مدرسة للفنون القتالية في السليمانية

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-14T09:54:41+0000
صور.. افتتاح أول مدرسة للفنون القتالية في السليمانية

شفق نيوز/ افتتحت في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، أول مدرسة لتعليم الفنون القتالية والدفاع عن النفس (كيوكشن كاي كاراتيه).

وقال هيمن علي مدرب اللعبة ومؤسس المدرسة لوكالة شفق نيوز؛ "استطعنا افتتاح هذە المدرسة تحت إشراف  "سي کو کوشین" العالمیة، حيث تستقبل هذە المدرسة كلا الجنسين وبأعمار من سن الخامسة الی عمر الـ45 عاماً".

وأضاف علي؛ أن "منهج المدرسة قائم على تعلیم المشارکین علی الفنون القتالیة والدفاعیة، كما أن هذە اللعبة (كيوكشن كاي كاراتيه) تعمل على تقوية عضلات الجسم والقوة الذهنية والثقة بالنفس".

وأكد مدرب اللعبة؛ أن "المشارکین في هذە المدرسة حصلوا علی عدة ميداليات عالمية فې بطولات آسیا وبطولات عالمية أخرى"، مشيراً إلى أن "المدرسة اتخذت من الساحة الرومانية في السليمانية موقعا للتدريب".

 

 



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