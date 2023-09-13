صورة.. برشلونة يواجه ريال مدريد بشعار احدى فرق "الروك" الشهيرة

شفق نيوز/ يخوض برشلونة لقاء الكلاسيكو المقبل أمام غريمه ريال مدريد، بشعار جديد على قميصه، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 11 من الليغا.

وبحسب إذاعة "راك1" الإسبانية، فإن برشلونة سيرتدي قميصا يحمل شعار "رولينغ ستونز" إحدى فرق "الروك" الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير يأتي كجزء من صفقة الرعاية مع "سبوتيفاي"، المتخصصة في مجال الموسيقى.

وسبق أن ارتدى برشلونة قمصانا تحمل شعار مغني الراب دريك، والمغنية الكاتالونية روزاليا، كجزء من اتفاقية الرعاية.

وأشارت التقرير إلى أن طباعة شعار فرقة "رولينغ ستونز" على قميص برشلونة في الكلاسيكو، يأتي للاحتفال بأحدث ألبومات الفرقة، الذي سيصدر قبل الكلاسيكو بأيام قليلة.