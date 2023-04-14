"صوت عال وضرب على الطاولة".. درجال "ينزعج" من ملاحظة الزاملي عن "ديكتاتوريته"

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي عن مشادة كلامية حدثت بينه ورئيس الاتحاد عدنان درجال لاعتراض الاول على تفرد رئيس الاتحاد بقراراته.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز؛ انه اعترض "على تفرد عدنان درجال لقراراته في المكتب التنفيذي فيما يخص قرارات مختلفة أهمها حل وتشكيل وتغيير اللجان في الاتحاد مما أدى ذلك لانزعاجه".

وأضاف الزاملي "انا اعترض على تفرد درجال كون أي قرار يصدر يجب أن يوافق عليه مجلس ادارة الاتحاد الا ان درجال أصر على موقفه"، مبينا "اننا لانريد ان نعيد ترسيخ العمل الدكتاتوري في منظومة الاتحاد ولابد من احترام آراء مجلس إدارة الاتحاد والحصول على موافقته بأي قرار يتخذ".

واوضح "اننا كمجلس اتحاد لانريد أن نلام على اللجان إذ يعتبر الشارع الكروي أي لجنة اتحادية تشكل هي بقرار موحد".

واشار الى ان "درجال لم يرضَ على ملاحظتي وأصبح يتحدث بصوت عال وضرب طاولة الاجتماع بيده بقوة وقد ولد ذلك رد فعل مني لعدم قبولي على تصرفه وقلت له بإمكاني ان اضرب الطاولة عشرون مرة وان ماتفعله ليس باسلوب حوار فلابد ان تحترم اراء مجلس الادارة وعدم التفرد بقرارتك".

ودعا الزاملي درجال لاخذ اراء مجلس الادارة وعدم اتخاذ اي قرار بانفراد.