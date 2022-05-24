"صوب الله" يعدل عن قراره.. ادارة القوة الجوية ترفض استقالة رئيس النادي

شفق نيوز/ رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، استقالة رئيس النادي وعضو آخر في الهيئة.

وذكرت ادارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد عدول امين سر الهيئة الادارية للنادي اللواء الركن محمد صوب الله محمد عن قرار الاستقالة، تم عقد اجتماع استثنائي لاعضاء الادارة لمناقشة استقالة رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد وعضو الادارة علي زغير.

وبينت ان المجمعين رفضوا قبول استقالة رئيس الهيئة الادارية وعضو الادارة، مؤكدين على ان الوضع يتطلب التكاتف لاسيما أن هناك مباراة تنتظر الصقور في غاية الاهمية امام الزوراء في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق، تعول عليها ادارة النادي والجمهور من اجل الفوز والذهاب بعيدا للتتويج باللقب لإضافته الى خزائن النادي.

وكان رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد، وعضو الادارة علي زغير، وامين سر النادي محمد صوب الله، قدموا استقالاتهم رسمياً أمس أول الأحد، بعد تدهور نتائج الفريق على الصعيد المحلي والآسيوي.

وقال عضو إدارة النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، ان الادارة ترفض هذه الاستقالات نهائيا وستكون جلسة لحل كل الإشكالات، مبينا ان رئيس النادي وأمين السر والعضو علي زغير مؤثرون جدا بالنادي ولهم بصمة واضحة في تطور النادي.