سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"صوب الله" يعدل عن قراره.. ادارة القوة الجوية ترفض استقالة رئيس النادي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-24T16:44:07+0000
"صوب الله" يعدل عن قراره.. ادارة القوة الجوية ترفض استقالة رئيس النادي

شفق نيوز/ رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، استقالة رئيس النادي وعضو آخر في الهيئة.

وذكرت ادارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد عدول امين سر الهيئة الادارية للنادي اللواء الركن محمد صوب الله محمد عن قرار الاستقالة، تم عقد اجتماع استثنائي لاعضاء الادارة لمناقشة استقالة رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد وعضو الادارة علي زغير.

وبينت ان المجمعين رفضوا قبول استقالة رئيس الهيئة الادارية وعضو الادارة، مؤكدين على ان الوضع يتطلب التكاتف لاسيما أن هناك مباراة تنتظر الصقور في غاية الاهمية امام الزوراء في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق، تعول عليها ادارة النادي والجمهور من اجل الفوز والذهاب بعيدا للتتويج باللقب لإضافته الى خزائن النادي.

وكان رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد، وعضو الادارة علي زغير، وامين سر النادي محمد صوب الله، قدموا استقالاتهم رسمياً أمس أول الأحد، بعد تدهور نتائج الفريق على الصعيد المحلي والآسيوي.

وقال عضو إدارة النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، ان الادارة ترفض هذه الاستقالات نهائيا وستكون جلسة لحل كل الإشكالات، مبينا ان رئيس النادي وأمين السر والعضو علي زغير مؤثرون جدا بالنادي ولهم بصمة واضحة في تطور النادي.

related

الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

Date: 2019-07-09 21:54:48
الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-10-31 18:25:23
فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

القوة الجوية يتوج ببطولة الشباب لبناء الأجسام

Date: 2021-08-21 19:32:11
القوة الجوية يتوج ببطولة الشباب لبناء الأجسام

القوة الجوية يتلقى خسارة قاسية على يد الشباب السعودي

Date: 2022-04-18 22:09:08
القوة الجوية يتلقى خسارة قاسية على يد الشباب السعودي

ودياً.. القوة الجوية يخسر أمام الحدود

Date: 2021-05-27 19:52:34
ودياً.. القوة الجوية يخسر أمام الحدود

القوة الجوية يهزم اربيل بثلاثية نظيفة

Date: 2021-01-17 14:55:28
القوة الجوية يهزم اربيل بثلاثية نظيفة

رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

Date: 2022-01-15 17:26:03
رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

في اجتماع طارئ.. القوة الجوية يرفض استقالة رئيسها رسمياً

Date: 2021-09-06 14:24:00
في اجتماع طارئ.. القوة الجوية يرفض استقالة رئيسها رسمياً