صمت عن إدانة الغزو الروسي.. أوكرانيا تجرد نجم المنتخب السابق من كل ألقابه

شفق نيوز/ حظر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم (UAF) نجم منتخب أوكرانيا وقائد الفريق السابق لكرة القدم السابق، أناتولي تيموشوك، مدى الحياة من "المشاركة في أنشطة كرة القدم" في وطنه بسبب صمته بشأن الغزو الروسي لبلاده، واستمرار ارتباطه بنادي زينيت الروسي.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، فقد جرد الاتحاد الأوكراني تيموشوك من رخصة التدريب الخاصة به، وألغى الاعتراف بإنجازاته على أرض الملعب، والتي تشمل العديد من الألقاب لمشاركته 144 مباراة دولية من منتخب بلاده.

تم الإعلان عن تلك القرارات في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل لجنة الأخلاقيات واللعب النزيه في اتحاد كرة القدم الأوكراني، والتي اتهمت تيموشوك باتخاذ "خيار واع" من شأنه "الإضرار بصورة كرة القدم الأوكرانية".

وكان تيموشوك، البالغ من العمر 42 عامًا، أحد الفائزين بدوري أبطال أوروبا مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في العام 2013.

وقد قضى فترات عدة مع فريق زينيت الروسي لمدة أربع سنوات.

وفي عام 2016 انضم مرة أخرى إلى نادي الدوري الروسي الممتاز في منصب تدريبي.

قال محققو الأخلاقيات في الاتحاد الأوكراني إنه من خلال الاستمرار في العمل لصالح زينيت، الذي تملكه وترعاها شركة الطاقة التي تسيطر عليها روسية، غازبروم، أثناء غزو القوات الروسية لأوكرانيا، فإن تيموشوك ينتهك بذلك مدونة الأخلاق واللعب النزيه للرابطة.

وقالت لجنة الأخلاقيات في بيان على موقع الاتحاد الأوكراني: "منذ بداية العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، لم يكتفِ تيموشوك، القائد السابق للمنتخب الأوكراني، بعد الإدلاء بأي تصريحات علنية في هذا الصد، بالإضافة إلى أنه لم يوقفه. التعاون مع نادي البلد (المعتدي)".

وأضاف البيان"من خلال اتخاذ هذا الاختيار الواعي، يضر تيموشوك بصورة كرة القدم الأوكرانية".

وكان تيموشوك قد شارك بالدوري الأوكراني الممتاز وكأس أوكرانيا وكأس السوبر المحلي مع شاختار دونيتسك قبل فترة لعبه مع زينيت.