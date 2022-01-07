صليخ يتوج ببطولة أندية العراق للمصارعة الحرة

شفق نيوز / توج نادي صليخ، يوم الجمعة، ببطولة أندية العراق للمصارعة الحرة للبراعم، وذلك في أول نشاط لاتحاد المصارعة في العام 2022.

وجرت المسابقة على قاعة المركز التدريبي بملعب الشعب الدولي في بغداد، بمشاركة 12 نادياً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أقام أول نشاط وهي بطولة أندية العراق للبراعم".

وأسفرت النتائج عن تتويج فريق نادي الصليخ بالمركز الأول بعد جمعه 180 نقطة، وحل فريق مدرسة السلمان ثانياً وجمع 170 نقطة، بينما جاء فريق نادي ميسان ثالثاً وجمع 149 نقطة.

واضاف عبد الكاظم، أن "الاتحاد يحرص بشكل كبير لاقامة البطولات الخاصة للفئات العمرية كونها أساس المنتخبات الوطنية"، مبيناً أن "المواهب تُكتشف من هذه الفئات ليتم إعدادها بشكل صحيح ثم رفع المتميزين للمنتخبات الوطنية".

وأوضح أن "الاتحاد وضع منهاجه الكامل لهذا العام والذي سيشهد مشاركات داخلية عديدة إلى جانب مشاركة المنتخبات في بطولات خارجية مقبلة".

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، عن ترشيح الحكمين الدوليين (علي قاسم، وياسر فالح) لقيادة نزالات بطولة العالم العسكرية التي من المؤمل انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة الايرانية طهران.