"صلح إلزامي".. برشلونة يتحرك رسمياً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق بيريز

شفق نيوز- متابعة

أصدر نادي برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، بيانًا رسميًّا أعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة القضائية المفاجئة من جانب النادي الكتالوني لتشعل الأجواء مجددًا بين القطبين، وتزيد من حدة التنافس التاريخي بينهما خارج حدود المستطيل الأخضر.

وأوضح نادي برشلونة في بيانه أنه تقدم بطلب صلح إلزامي، وهو إجراء قانوني ضروري يسبق تقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة القذف والتشهير ضد رئيس ريال مدريد وفقًا للقوانين المعمول بها.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى التصريحات التي أطلقها بيريز في مؤتمر صحفي يوم 12 أيار/مايو الماضي، تلتها مقابلة تلفزيونية في اليوم التالي مباشرة، وهي التصريحات التي اعتبرتها إدارة برشلونة مسيئةً تمامًا للنادي.

وتسعى إدارة البلوغرانا من خلال هذا الإجراء إلى إجبار فلورنتينو بيريز على التراجع علنيًّا عن كلماته، مشيرةً إلى أنه تعمد نشر معلومات مغلوطة تؤثر سلبًا على سمعة النادي الكتالوني وصورته أمام العالم.

وأكدت إدارة برشلونة بشكل قاطع أنها لن تتردد في تصعيد الأمر وتحريك الدعوى الجنائية القضائية في حال عدم استجابة رئيس ريال مدريد للمطالب الحالية، مما يهدد بنشوء أزمة قانونية كبرى بين عملاقي الكرة الإسبانية قد تؤثر أيضًا على العلاقات الرياضية بينهما مستقبلاً.