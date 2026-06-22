صلاح يكتب التاريخ.. مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق أول انتصار مونديالي

شفق نيوز- فانكوفر

قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى تحقيق أول انتصار في تاريخه بنهائيات كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، فجر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في مونديال 2026.

وبدأت المباراة بأفضلية للمنتخب النيوزيلندي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 عبر فين سورمان بضربة رأس إثر ركلة ركنية، فيما تألق الحارس مصطفى شوبير في التصدي لعدة فرص محققة أبقت المنتخب المصري في أجواء اللقاء.

ودخل "الفراعنة" الشوط الثاني بصورة مختلفة، لينجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في إدراك التعادل عند الدقيقة 58 برأسية متقنة بعد عرضية من محمد هاني.

وواصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، ليمنحه محمد صلاح التقدم في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة داخل الشباك، قبل أن يؤكد البديل محمود حسن "تريزيغيه" الانتصار بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82 برأسية إثر ركلة ركنية نفذها صلاح.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، متقدماً على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، فيما بقيت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وشهدت المباراة إنجازاً شخصياً جديداً لمحمد صلاح، بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في كأس العالم، لينفرد بصدارة هدافي مصر التاريخيين في المونديال، كما أصبح أول لاعب مصري يسجل في نسختين مختلفتين من البطولة العالمية.

وقال صلاح عقب المباراة إن الفوز يمثل إنجازاً تاريخياً طال انتظاره، مؤكداً أن المنتخب صحح أخطاء الشوط الأول ونجح في العودة بقوة خلال النصف الثاني من اللقاء.

وأضاف أن التركيز سيتحول الآن إلى المواجهة المقبلة أمام إيران، مشدداً على ثقته بقدرة المنتخب على مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.