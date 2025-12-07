صلاح يفجر أزمة في ليفربول.. وثلاثة أندية سعودية تتحرك لخطفه

شفق نيوز– لندن

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن إحباطه من تعامل إدارة نادي ليفربول معه، قائلاً إن النادي جعله "كبش فداء" وحمّله مسؤولية الوضع الحالي للفريق، وذلك عقب جلوسه على دكة البدلاء للمباراة الثالثة توالياً وغيابه الكامل للمرة الثانية خلال مواجهة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3–3 مساء امس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدلى صلاح بتصريحات حادة بشأن علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت، مؤكداً رفضه تحميله مسؤولية مشاكل الفريق، ومشيراً إلى حاجته للتقدير والاحترام، فيما اعتبر مراقبون أن تصريحاته قد تمهّد لرحيله المحتمل في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال صلاح للصحفيين: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي… يبدو أنني كبش فداء".

وأضاف: "أعتقد أنه من الواضح أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".

وتابع: "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت… يبدو لي أن أحدهم لا يريدني في النادي".

وسجّل صلاح 34 هدفاً و18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة الموسم الماضي، بينما سجّل هذا الموسم 5 أهداف وصنع 3 في 19 مباراة، رغم تعثر الفريق. ومنذ انتقاله من روما الإيطالي عام 2017، أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول خلف إيان راش وروجر هانت، لكنه بات يشعر أن حقبته مع النادي تقترب من نهايتها.

وقال أيضًا: "لا أعتقد أنني المشكلة… لست مضطراً للقتال يومياً من أجل مركزي لأنني استحققته. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير قبل كأس الأمم الأفريقية، لأنني لا أعرف ما سيحدث… هذا غير مقبول بالنسبة لي".

وارتبط مستقبل صلاح مراراً بالانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة مع تقارير عن عرض ضخم سابق بقيمة 150 مليون يورو لثلاثة مواسم من نادي الاتحاد.

ومع الأزمة الحالية، تبرز ثلاثة أندية سعودية كأبرز المهتمين بضم اللاعب:

الهلال ظل اسم صلاح مرتبطاً بالهلال مع الأنباء حول احتمال رحيل مالكوم إلى بنفيكا، ويُعد صلاح خياراً مثالياً لخط هجوم النادي لقيمته العالمية وقدرته التهديفية.

الاتحاد يعاني الاتحاد، حامل اللقب، من بداية متعثرة هذا الموسم ويحتل المركز السابع بفارق 13 نقطة عن المتصدر النصر، ويبحث عن تدعيمات قوية في يناير، أحدها محمد صلاح، مع استعداد لتقديم عرض مالي كبير.

القادسية يشهد القادسية نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، وأشارت تقارير إلى أنه يراقب موقف صلاح وقد استفسر بالفعل عن إمكانية ضمه.

وتتواصل التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري في ظل تصاعد الأزمة مع إدارة ليفربول والحديث المتزايد عن رحيل محتمل في الشتاء المقبل.