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إدارة نادي زاخو ترفض استقالة "مفاجئة" للمدرب أحمد صلاح

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-20T14:27:40+0000
إدارة نادي زاخو ترفض استقالة "مفاجئة" للمدرب أحمد صلاح

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي زاخو لكرة القدم، الأربعاء، عن تسلمها طلبا غير رسمي باستقالة المدرب احمد صلاح من تدريب فريقها الكروي، وقالت إنها ترفض هذا القرار.

وقال شفان عبدي، مشرف الفريق والأمين المالي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "الاستقالة جاءت مفاجأة لنا وللاعبين ولم نعلم بها إلا عبر كلام متناقل من أشخاص، بخاصة أنها جاءت في وقت صعب".

واكد ان "تعلن عن تمسكها بخدمات مدربها الكروي احمد صلاح وترفض الاستقالة، فأحمد صلاح أبن النادي".

وعن سبب اتخاذ صلاح، لقرار الاستقالة قال عبدي، "نحن مستغربون، فلم تحدث أية مشاكل، فبعد لقاء القاسم، قال المدرب احمد صلاح أنه يريد اجازة للذهاب الى بغداد لانجاز معاملة خاصة، وطلب منا تسليم راتبه وقد نُفذ له ذلك وغادر ولم يعد من حينها ولم يتصل لحد الان".

وتابع "قبل ذلك طلب منا تسديد مستحقات اللاعبين للشهر الجاري الا ان الادارة قالت له اننا نسلم اللاعبين كل يوم 16 من كل شهر وان الامور الادارية تابعة لنا وليس من اختصاصه كما اننا لا نتدخل بالامور الفنية، ويبدو ان ذلك جعله يتخذ موقفا من عندنا".

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