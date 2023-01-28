صلاح الدين يتأهل لدوري الدرجة الثانية و3 انتصارات و3 تعادلات في الدرجة الاولى

شفق نيوز/ توج فريق نادي صلاح الدين، يوم السبت، بلقب دوري الدرجة الثالثة في محافظة صلاح الدين، عقب تحقيق الانتصار على نادي الضلوعية بهدفين لهدف واحد بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وبهذا الفوز يكون فريق صلاح الدين قد تأهل لمصاف فرق دوري الدرجة الثانية المؤهل الى دوري الدرجة الاولى للموسم المقبل. من جانب آخر جرت اليوم ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى المؤهلة للممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز الشرقاط على الحسين 2 – 1 ، وفوز فريق نادي الكوفة على فريق السماوة 2 — 0، وفوز الصليخ على الناصرية 1 – 0.

كما تعادل عفك مع الميناء 1 – 1 ، وديالى مع الجولان 0 — 0، والمصافي مع المرور 0 – 0 .