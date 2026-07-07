صلاح الدين تطلق اسم "أسود الرافدين" على أحد شوارع تكريت

شفق نيوز- تكريت

صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، على إطلاق تسمية "شارع أسود الرافدين" على أحد شوارع مدينة تكريت، تنفيذاً لقرار سابق لمجلس الوزراء.

وقال إعلام المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن التصويت جاء خلال جلسته الرابعة عشرة التي عُقدت، اليوم، برئاسة عادل الصميدعي، وذلك استناداً إلى توجيه سابق صادر عن مجلس الوزراء يقضي بإطلاق هذه التسمية على أحد الشوارع الرئيسية في بغداد وجميع المحافظات.

وكان مجلس الوزراء السابق برئاسة محمد شياع السوداني قد قرر في الرابع نيسان الماضي إطلاق تسمية "أسود الرافدين" على أحد الشوارع الرئيسية في بغداد وجميع المحافظات، تثميناً لتأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم 2026، في أول مشاركة مونديالية للعراق بعد غياب استمر 40 عاماً.