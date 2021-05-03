صلاح الدين تتهم وزارة التخطيط بعرقلة مشاريع رياضية

شفق نيوز/ حملت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، وزارة التخطيط، مسؤولية تردي القطاع الرياضي والشبابي في المحافظة، متهماً إياها بعرقلتها المصادقة على المشاريع الرياضية طيلة السنوات الماضية.

وقال مستشار محافظ صلاح الدين لشؤون الشباب والرياضة علي فاضل الدجيلي لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، إن "وزارة التخطيط ترفض المصادقة على أي مشروع رياضي في كل عام، رغم أننا طالبنا وعبر الكشوفات الرسمية بتنفيذ وتأهيل نحو 20 مشروعا رياضيا وشبابيا بينها مدينة رياضية".

وأضاف أن "التخطيط تبرر عدم مصادقتها على المشاريع الرياضية بالتركيز على الخدمات والمشاريع الاساسية التي تفتقدها صلاح الدين جراء مخلفات احتلال وممارسات تنظيم داعش".

ولفت الدجيلي الى "عدم ادراج أي مشروع رياضي ضمن المشاريع المقدمة لصندوق اعمار المناطق المتضررة وصندوق دعم استقرار المدن المتضررة بدواعي الاولوية الخدمية".

وأشار إلى أن "اكثر من 70 في المئة من المنشآت الرياضية والشبابية مدمرة منذ احداث داعش وحتى الآن"، مبينا أن صلاح الدين "لم تشهد أي اهتمام او مساعٍ لاعادة الاعمار من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية، رغم ما يشكله القطاع الرياضي والشبابي من ركيزة مهمة في المجتمع العراقي لأنه مشروع لاحتواء الشباب وتجنب انجرارهم وراء افات وسلوكيات اجتماعية خطيرة وابرزها المخدرات".