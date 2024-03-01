صلاح الدين بطلا للعراق بـ"الكيوكوشنكاي" للناشئين والإتحاد الآسيوي يعلق على البطولة: خامات ممتازة

شفق نيوز/ اختتمت، اليوم الجمعة، بطولة العراق للناشئين بالكيوكوشنكاي على قاعة نادي الاعظمية بمشاركة أكثر من 170 لاعباً و26 نادياً، فيما أكد رئيس الاتحاد الآسيوي العراقي للعبة أن هذه البطولة أفرزت "خامات ممتازة" تستطيع تمثيل المنتخبات في الاستحقاقات القادمة.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج نادي صلاح الدين بالمركز الأول، وحل نادي الاعظمية ثانياً، بينما جاء نادي البيئة بالمركز الثالث.

وقال رئيس الاتحاد العراقي والآسيوي العراقي عمار عدنان في حديث لوكالة شفق نيوز "نسعى لتوسيع القاعدة والاهتمام أكثر بالفئات العمرية التي ستكون رافدا لرفد المنتخبات الوطنية في المستقبل".

وأوضح ان "هذه البطولة أفرزت عن خامات ممتازة من شأنها أن تمثل المنتخبات في الاستحقاقات القريبة القادمة".

وتابع ان "رياضة الكيوكوشنكاي هي الأولى على صعيد الفنون القتالية وسنحاول ان نبقى بهذا التصنيف لكن نحتاج إلى دعم من المؤسسات الراعية إلى رياضة لتقديم الأفضل في المستقبل".