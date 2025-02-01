صقور الجبال يتوجهون الى الدوحة لملاقاة أهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ كشف أمين سر نادي دهوك، جاسم محمد حاجي، يوم السبت، إنهاء استعدادات الفريق لملاقاة نظيره أهلي صنعاء اليمني في دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكداً أن المباراة ستقام في قطر.

‏وقال حاجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيتوجه إلى ‏العاصمة القطرية الدوحة في الساعة الرابعة من فجر يوم غد الأحد، عبر مطار أربيل الدولي استعداداً لملاقاة أهلي صنعاء اليمني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية".

وأضاف حاجي، أن "مباراة أهلي صنعاء ودهوك ستقام على ملعب نادي لخويا وهو الملعب الافتراضي البديل الذي اختاره فريق أهلي صنعاء في الساعة الـ 8:15 من مساء يوم الثلاثاء المقبل".

‏وأشار حاجي، إلى أن "الفريق يسعى لتقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز والعودة إلى العراق بالنقاط الثلاث لتحسين مركزه حيث يحتل حالياً المركز الثاني بخمس نقاط بعد فريق النصر الإماراتي الذي جمع عشر نقاط بينما يأتي ظفار العماني ثالثاً برصيد اربع نقاط ويحل بالمركز الرابع أهلي صنعاء برصيد ثلاث نقاط".

يذكر أن فريق دهوك حقق فوزاً تاريخياً على نظيره أهلي صنعاء اليمني بنتيجة (2-0) في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الخليج للأندية.