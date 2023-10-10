صفوف المنتخب العراقي تكتمل بثلاثة محترفين والاستعدادات للرباعية تتصاعد

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الثلاثاء، أن صفوف المنتخب اكتملت بالتحاق اللاعبين المحترفين، فيما أكد استبعاد آخرين بسبب إصاباتهم.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، ان "صفوف المنتخب اكتملت بعد وصول المحترفين الثلاثة وهم بشار رسن من نادي قطر القطري، وأسامة رشيد من نادي فازيلا البرتغالي، ودانيلو السعيد من نادي ساندفورد النرويجي".

وأضاف "سيجري منتخبنا اليوم ثاني وحدة تدريبية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد وستكون وحدة تدريبية متكاملة بعد التحاق اللاعبين المحترفين الثلاث استعدادا للبطولة الرباعية".

واوضح ان "منتخب العراق يشارك في بطولة تعد قوية ومهمة وهي بطولة الاردن الرباعية التي تقام خلال الفترة من 13 حتى 17 الشهر الحالي 2023، بمشاركة الأردن والعراق وقطر وإيران، والتي تقام خلال التوقف الدولي المقبل (فيفا دي)".

واشار الى ان "وفد المنتخب الوطني وصل الى عمان يوم 8 تشرين الأول تحضيراً للمشاركة في منافسات بطولة الأردن الدولية في العاصمة عمان وقد أجرى اول وحداته التدريبية استعداداً للبطولة".

وبين ان "عدم تماثل بعض اللاعبين للشفاء جراء إصاباتهم مؤخراً أمثال سعد ناطق، الان محي الدين، زيدان إقبال، علي فائز، حسين علي حيدر، إضافة إلى إصابات سابقة أمثال كيفن يعقوب والاي فاضل، جعلهم خارج حسابات الجهاز الفني في الفترة الحالية".