صفقة "مفاجئة" في برشلونة

شفق نيوز/ اتخذ نادي برشلونة الإسباني، قرارًا مفاجئًا، تجاه حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، الذي انضم إلى الفريق مؤخرًا، بعد إصابة تير شتيغن، والتي ستبعده عن النادي الكتالوني لفترة طويلة.

وانضم تشيزني إلى برشلونة بعدما تراجع عن قرار الاعتزال، وقرر العدول عن ذلك القرار بعد عرض برشلونة، ووقع على عقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن إدارة برشلونة قد تعرض على تشيزني تمديد عقده مع الفريق، في خطوة مفاجأة.

وأوضحت: "المفاجأة تكمن في أن تشيزني لم يظهر بعد مع الفريق الأول، إذ يعتمد هانزي فليك على الحارس بينا في المباريات الماضية، وتألق بالفعل في الانتصارات التاريخية على ريال مدريد وبايرن ميونخ".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدير الرياضي ديكو يريد بالفعل تمديد عقد الحارس البولندي مع برشلونة.

وأضافت نقلًا عن مصادر قريبة من ديكو: "على الرغم من انتشار لقطات له وهو يدخن في غرفة تبديل الملابس بعد الفوز الساحق 4-0 على ريال مدريد في البرنابيو، فقد أثار تشيزني الإعجاب بموقفه المثالي وعمله الجاد، مع قبوله لارتداء قميص الفريق كي يخرج من مأزقه الحالي".

وقال ديكو لمقربين منه عن الحارس البولندي: "إنه شخص يحظى بحب كبير في غرفة تبديل الملابس، لقد جاء بروح إيجابية وهذا مهم لديناميكية غرفة تبديل الملابس".

وأضاف: "نحن سعداء بما يفعله تشيزني، سيكون قرار اللعب دائمًا متروكًا للمدرب، ولكن أعتقد أن وجوده سيخلق منافسة قوية، وهو أمر مهم في الفريق".