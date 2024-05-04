صفقة رعاية جديدة لبرشلونة قد تنهي أزمته المالية

شفق نيوز/ أكدت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية بأن نادي برشلونة الذي يعمل منذ سنوات على الخروج من أزمته المالية الخانقة، يسعى إلى توقيع عقد رعاية جديد سيكون وراء تحقيقه أرباح مالية من شأنها أن تنعش خزينته وتدفعه خارج دائرة المصاعب الاقتصادية المحيطة به.

ووفقا للصحيفة القريبة من نادي برشلونة، فإن النادي يأمل في التوصل لاتفاق مع شركة الملابس والتجهيزات الرياضية "نايكي" (NIKE) الأمريكية، عبر إبرام صفقة رعاية جديدة، تتضمن امتيازات مالية أكبر قد تجعله على قدم المساواة مع غريمه ريال مدريد.

ويحصل برشلونة حاليا على 105 ملايين يورو سنويا من الشركة الأمريكية، لكنه يتفاوض لرفع قيمة الرعاية بنحو 15 مليون يورو.

وبعد فترة من عدم التوصل لاتفاق بشأن بنود العقد الجديد، أصبح برشلونة و"نايكي" قريبان من إبرام العقد الجديد الذي يمثل صفقة كبرى للفريق الكتالوني.

وبحسب المصدر ذاته، وفي حال توصل الطرفين لاتفاق حول هذه القيمة، فإن برشلونة سيحصل على إجمالي إيرادات من "نايكي " بقيمة 120 مليون يورو في العام الواحد، وهو ما يجعله متساويا مع ريال مدريد، الذي يتقاضى هذا المبلغ من شركة "أديداس" الألمانية.

يشار إلى أن ريال مدريد هو النادي صاحب أكثر إيرادات من رعاية قميصه، بحصوله على 200 مليون يورو.