صفقة جديدة تنقل ملكية نادي تشيلسي إلى تحالف أميركي

شفق نيوز/ أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي، اليوم السبت، في بيان رسمي عن عقد صفقة أسفرت عن انتقال ملكيته إلى تحالف برئاسة رجل الأعمال الأميركي، تود بويلي، والذي يضم بالإضافة له كل من، كليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج ويس.

وكان الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد اضطر إلى بيع "فخر لندن" نتيجة القيود المفروضة في بريطانيا على رجال الأعمال الروس بعد غزو قوات بوتين لأوكرانيا.

ونشر نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي بياناً جاء فيه: "يعلن تشيلسي شراء تود بويلي للنادي وأنه المالك الجديد.. ويمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة ملكية جديدة للاستحواذ على النادي بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج فايس".

وكان تشيلسي قد توصل إلى اتفاق في الساعات الماضية مع تحالف تود بويلي على بيع النادي مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.08 مليار دولار) مع إلزامية الملاك الجدد بدفع 1.75 مليار جنيه للاستثمار في النادي.

من جانب آخر، أوضح مدرب الفريق، الألماني توماس توخيل أن لاعبي النادي تأثروا بالعقوبات ما تسبب بتراجع مستواه، لكنه نفى أن يكون ذلك عذرًا للتراجع في النتائج.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه لفرهامبتون، اليوم السبت: "هذا يؤثر على الفريق، بالتأكيد لكن لا يمكنني تحديد إلى أي درجة".

وتابع أن "هذا القرار ترك تأثيرًا في غرفة الملابس، ويشكل جزءًا ضخمًا، ومستقبل كل فرد ليس واضحًا لعدم وجود مفاوضات مع أحد.. من المهم ألا نعتبر هذا عذرًا".

وقال ايضاً "حدث الموقف وسط مباريات إقصائية كبرى وجدول مزدحم وفي الدوري، حيث نتطلع لحصد نقاط، وربما يوجد شعور بالفريق بعدم الانشغال كثيرًا بالفوز أو الهزيمة، وفقد بعض الامتيازات، وهذا قد يكون كافيًا لخسارة مباريات".