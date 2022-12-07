صفقة النصر السعودي.. رونالدو يرد على أنباء "ماركا" بكلمتين

شفق نيوز/ رد اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على الأنباء التي نشرتها صحيفة "ماركا" الاسبانية بانضمامه لنادي النصر السعودي بكلمتين قائلا: "غير صحيح".

ونشر حساب قسم الرياضة في قناة الإخبارية السعودية الرسمية فيديو على تويتر، يوم الأربعاء، يظهر سؤالا صحفيا موجها إلى رونالدو خلال مشاركته بمونديال قطر، بشأن انضمامه لنادي النصر وإجابته عليه وهو يسير نحو غرفة الملابس بعد المباراة التي جمعت منتخبه مع سويسرا الثلاثاء على ملعب لوسيل في ثمن نهائي مونديال 2022.

وبدأ النجم البرتغالي المباراة ضد سويسرا الثلاثاء على ملعب لوسيل في ثمن نهائي مونديال 2022 على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وكان رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية بدأ أساسيا في المباريات الثلاث السابقة لمنتخب بلاده في النسخة الحالية وسجل هدفا في المباراة الافتتاحية ضد غانا ليصبح بالتالي أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من النهائيات. بيد أن رد فعله عندما استبدله المدرب فرناندو سانتوش في الدقيقة 65 من المباراة الاخيرة في دور المجموعات ضد كوريا الجنوبية لم تعجب الاخير.

يذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت في تقرير، الاثنين، إن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي تمت وأن النجم البرتغالي سيرتدي الشعار الأصفر ابتداء من بداية العام المقبل.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي قيمة عقد الدولي البرتغالي ستكون قريبة من 200 مليون يورو (حوالى 211 مليون دولار) في الموسم الواحد مما سيجعل "الدون" أعلى رياضي في العالم من حيث الأجر.

وكان "الدون" قد أنهى ارتباطه بالتراضي مع "الشياطين الحمر" رغم تبقي 6 شهور في عقده، وذلك عقب تصريحات صحفية أدلى بها واعتبرت "مسيئة" لمانشستر يونايتد ومدرب الفريق.

واللاعب البالغ من العمر 37 عاما، يرغب بارتداء شعار ناد يلعب بدوري أبطال أوروبا، لكن النصر الذي يحظى بجماهيرية واسعة في السعودية وخارجها، هو الذي أبدى اهتماما أكبر بضم رونالدو منذ البداية، بحسب الصحيفة.

ويسعى النصر، الذي يدربه الفرنسي رودي غارسيا، لاستعادة لقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين وكسر هيمنة منافسه التقليدي الهلال على البطولة خلال السنوات الثلاث الماضية.