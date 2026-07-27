صفقات ومعسكرات ووديات.. أندية النجوم تواصل استعداداتها للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم تحضيراتها للموسم الكروي 2026-2027، عبر إبرام صفقات جديدة، وإقامة معسكرات تدريبية داخل العراق وخارجه، إلى جانب خوض مباريات ودية، في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات.

وأعلن نادي زاخو تعاقده رسمياً مع المدافع الغيني أنتوني كونتي لتمثيل الفريق خلال الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الدفاع، مستفيداً من خبرة اللاعب الذي سبق له الاحتراف في الدوريين الفرنسي والروماني.

وفي إطار تدعيم صفوفه، حسم نادي الزوراء صفقة التعاقد مع المهاجم الكولومبي كيفن كيجندا، لتعزيز القوة الهجومية للفريق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

من جانبه، تراجع اللاعب علي حصني عن قرار اعتزال كرة القدم، بعدما وقع رسمياً مع نادي نفط البصرة لتمثيل الفريق في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.

وعلى صعيد المباريات الودية، يلتقي فريق الميناء نظيره الموصل، اليوم الاثنين، على ملعب هندرين في أربيل عند الساعة الخامسة مساءً، ضمن برنامج المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق استعداداً للموسم الجديد.

كما يخوض فريق القوة الجوية أولى مبارياته الودية في معسكره المقام بمصر، عندما يواجه فريق بترول أسيوط، الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، في أول اختبار فني للصقور ضمن تحضيراتهم للموسم.

وفي السياق، دخل فريق نفط ميسان معسكراً تدريبياً في مدينة أربيل ضمن برنامج إعداده للموسم الكروي 2026-2027، حيث يتخلل المعسكر خوض عدد من المباريات التجريبية أمام فرق محلية، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتقييم مستوياتهم، ومنح الجهاز الفني فرصة لاختبار خياراته التكتيكية، بما يسهم في رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق قبل انطلاق منافسات دوري نجوم العراق.