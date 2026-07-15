صفقات وتحضيرات مبكرة.. أندية دوري نجوم ترفع وتيرة استعداد الموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تشهد سوق الانتقالات الصيفية في دوري نجوم العراق نشاطاً متواصلاً، مع استمرار الأندية في تدعيم صفوفها استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وأعلن نادي الزوراء تعاقده مع لاعب الوسط الإيفواري إسماعيل سورو، قادماً من نادي سكاريا سبور التركي، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وسبق لسورو تمثيل أندية سيلتيك الأسكتلندي، وأروكا البرتغالي، والرياض السعودي، كما خاض مباراة دولية واحدة بقميص منتخب ساحل العاج.

وفي إطار التحركات ذاتها، عزز نادي أربيل صفوفه بالتعاقد مع اللاعب محمد الطائي، قادماً من نادي الكرمة، ضمن مساعي الإدارة لتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جانبه، يواصل حامل لقب دوري نجوم العراق، نادي القوة الجوية، استعداداته للموسم المقبل، إذ يتوجه وفد الفريق إلى مصر يوم الأحد المقبل، الموافق 19 تموز، لإقامة معسكر تدريبي ضمن البرنامج الإعدادي للموسم.

وسيخوض "الصقور" خلال المعسكر ثلاث مباريات تجريبية، بإشراف المدير الفني التونسي فتحي الجبالي، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق دوري نجوم العراق، المقرر في 14 آب المقبل.

يذكر أن القوة الجوية يدخل الموسم الجديد بصفته حامل لقب دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026، بعدما أنهى البطولة في الصدارة برصيد 89 نقطة.