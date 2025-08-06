"صفقات من العيار الثقيل" تسيطر على بورصة تعاقدات الأندية العراقية

شفق نيوز- بغداد

رفعت الأندية العراقية سقف تعاقداتها بعد دخول البعض منها بقوة إلى بورصة التعاقدات الصيفية وتقديمها عروضاً مغرية لأبرز نجوم الكرة العراقية المحليين وكذلك الأجانب المحترفين، حيث تعاقدت وجددت إدارات الأندية بصفقات من العيار الثقيل.

وتعاقدت إدارة نادي القوة الجوية مع المحترف النيجيري دانيل جيبولا، قادماً من القادسية الكويتي، وسبق له أن لعب في الدوري السعودي والعماني.

بينما بصم لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيد لنادي، زاخو قادماً من نادي أربيل لموسم واحد، في حين تعاقد نادي دهوك مع المحترف البرازيلي ويلينغتون ناسيمنتو لموسم واحد.

وتعاقد نادي الشرطة مع اللاعب السوري المهاجم عمر السومة، قادماً من العروبة السعودي لتمثيل القيثارة لموسم واحد.

وانضم الحارس علي فيصل، إلى كتيبة ديالى قادماً من نادي الزوراء لموسم واحد، بينما ظفر ديالى بخدمات اللاعب حسين مطر، قادماً من نفط ميسان لموسم واحد.

وبصم قلب الدفاع إبراهيم عبد الكريم، لفريق نفط ميسان قادماً من نادي الناصرية لتمثيله موسم واحد، كما وقّع الحارس علي عبادي، لنادي الميناء قادماً من القوة الجوية لموسم واحد.

وأعلن نادي الكرمة، تجديد عقد البرازيلي جيفرسون، لموسم آخر، بينما تجري مفاوضات متقدمة بين نادي الكرمة ولاعب المنتخب التونسي حمدي النقاز، من أجل ضمه للفريق للموسم المقبل، ومن المقرر أن يُحسم القرار خلال الساعات القادمة.

وسيظهر مهاجم منتخب العراق مهند علي (ميمي) بالرقم 9 مع ناديه دبا الفجيرة الإماراتي بعد أن تم تقديمه بقميصه الجديد رسمياً.

وفي انتقالات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل، انضم اللاعب مرتضى جمعة، لصفوف الحدود قادماً من نادي نفط الوسط، فيما جدد الحدود تعاقده مع متوسط الميدان الغاني محمد فاروق تحضيراً للموسم المقبل.

في حين انضم اللاعب أمجد كريم، إلى صفوف فريق الاتصالات لتمثيله في الدوري الممتاز قادماً من بيشمركة، بينما بصم اللاعب أسهر علي، كشوفات عقده لتمثيل نادي الناصرية قادماً من أمانة بغداد لموسم واحد.