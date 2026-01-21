صفقات جديدة في دوري نجوم العراق.. وراموس يحدد شروطه للانتقال إلى الجوية

شفق نيوز- بغداد

في إطار سعي أندية دوري نجوم العراق لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية، شهدت الأيام الماضية حراكا ملحوظا على مستوى التعاقدات، شمل لاعبين محترفين من خارج البلاد، إلى جانب صفقات محلية بارزة، استعدادا لما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وفي هذا السياق، وضع النجم الإسباني العالمي سيرجيو راموس شروطا مقابل انتقاله المحتمل إلى فريق القوة الجوية لتمثيله في دوري نجوم العراق.

ووقع المحترف الكولومبي برايان فالنسيا رسميا على كشوفات نادي الزوراء، ليكون ضمن خيارات الفريق في الجولات المقبلة من الدوري، كما انضم اللاعب هيران أحمد إلى صفوف "النوارس" بعقد رسمي.

من جانبه، أعلن نادي الموصل تعاقده مع المحترف السوري سيمون أمين لتمثيل فريقه الكروي في المرحلة المقبلة من المسابقة.

كما أعلن نادي دهوك تعاقده مع اللاعب الدولي العماني المنذر العلوي قادمًا من نادي الوحدات الأردني، لتمثيل "صقور الجبال" في الجولات القادمة، إضافة إلى توقيع عقد رسمي مع اللاعب صفاء هادي قادمًا من نادي النجف.

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ"فيفا سبورت" (FS)، أن "وكيل أعمال النجم الإسباني سيرجيو راموس، وهو شقيقه، تلقى عرضا رسميا من نادي القوة الجوية العراقي".

وأضاف المصدر، أن "رد الوكيل أشار إلى امتلاك قائد ريال مدريد السابق عرضًا من نادي ميلان الإيطالي بقيمة 5 ملايين دولار"، مبينا أن "أي رغبة من النادي العراقي في حسم الصفقة تتطلب تقديم عرض مالي يفوق هذا الرقم".

وأوضح المصدر، أن "مطالب راموس لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تشمل أيضا متطلبات لوجستية معتادة للاعبين الكبار، أبرزها توفير سكن مناسب، وسائق خاص، وحماية شخصية".

وفي السياق ذاته، أكد الناطق الإعلامي باسم نادي القوة الجوية رحيم الدراجي، أن "إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع إحدى الشركات لتتحمل كامل تكاليف التعاقد، مقابل حصولها على جميع عائدات الصفقة وحقوق تسويقها".