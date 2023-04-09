صفاء هادي يجدد عقده مع تراكتور سازي الايراني

شفق نيوز/ جدد لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم صفاء هادي عقده مع فريق تراكتور سازي الايراني لموسم آخر ينتهي في نهاية موسم 2024.

وتعد التجربة الاحترافية الاولى للاعب الوسط الدولي صفاء هادي بالدوري الايراني الموسم الماضي والذي تم تجديده اليوم، حيث سبق له أن احترف مع كريليا سوفيتوف الروسي، قبل أن يعود في الموسم السابق لصفوف القوة الجوية.

يشار الى ان نادي تراكتور سازي، مثله عدة لاعبين عراقيين في تجارب احترافية سابقة من بينهم كرار جاسم وعلاء عبد الزهرة ونور صبري.