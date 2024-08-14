صعود 4 فرق من الدوري الممتاز إلى نخبة اليد للموسم المقبل

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، صعود الفرق الأربعة التي حصلت على المركزين الأول والثاني في دوري المجموعات التي اختتمت منافساتها في السليمانية والناصرية، إلى دوري النخبة.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد كاظم كامل، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغرض فسح المجال أمام فرق الأندية التي تنافست في دوري المجموعات وإعطاء الفرصة للفرق التي حصلت على المركزين الأول والثاني في مجموعتي السليمانية والناصرية، فقد اتخذ مجلس إدارة الاتحاد قراراً بصعود الأندية الأربعة، السليمانية، والفتوة الموصلي، من المجموعة الأولى، والناصرية، والقاسم، من المجموعة الثانية إلى مصاف دوري النخبة للموسم المقبل 2024-2025".

وأصاف أن "مباريات الأدوار النهائية ستقام بين الفرق الأربعة في بغداد يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري بطريقة التقاطع حيث سيلتقي صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، السليمانية، مع ثاني المجموعة الثانية، نادي القاسم، وأول المجموعة الثانية، نادي الناصرية، مع نادي الفتوة الموصلي، والفائزان يلعبان فيما بينهما لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم 2023-2024 بينما سيلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع".

وأكد أن "الاتحاد المركزي أشاد بالتنظيم والإدارة الجيدة لمباريات الدوري الممتاز التي أقيمت في أربعة تجمعات في محافظات واسط، والسليمانية، ونينوى، وذي قار بمشاركة فرق مثلت 11 نادياً".