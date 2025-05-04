صراع محتدم على الصدارة في ختام الجولة الـ 31 بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر فريق الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 31 برصيد 65 نقطة، يلاحقه فريق الشرطة بالمركز الثاني بنفس الرصيد لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وجاء فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 52 نقطة، يليه القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة، ثم فريق القاسم بالمركز السادس برصيد 48 نقطة.

في حين حل دهوك بالمركز السابع برصيد 47 نقطة، وجمعت ثلاثة فرق 43 نقطة، وبفارق المواجهات جاء نفط ميسان بالمركز الثامن، وحل النفط بالمركز التاسع، ثم الكرمة بالمركز العاشر.

أما فريق الكهرباء فقد احتل المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة، بينما حل نوروز بالمركز الـ 12 برصيد 39 نقطة، وبنفس رصيد نوروز جاء الكرخ بالمركز الـ 13 لكن بفارق المواجهات، ‏وحل فريق أربيل بالمركز الـ 14 برصيد 38 نقطة، ثم النجف بالمركز الـ15 برصيد 37 نقطة، يليه الميناء بالمركز الـ16 برصيد 34 نقطة.

وجاء ديالى بالمركز الـ 17 برصيد 29 نقطة، ثم نفط البصرة بالمركز الـ18 برصيد 24 نقطة، فكربلاء بالمركز الـ19 برصيد 22 نقطة، وأخيرا فريق الحدود بالمركز الـ20 برصيد 17 نقطة فقط.