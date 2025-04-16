صراع الوقت قبل كوريا والأردن.. متخصصون يطالبون بمدرب محلي "فوراً"

شفق نيوز/ دعا عدد من المتخصصين في الشأن الكروي العراقي، اتحاد كرة القدم إلى الإسراع في حسم ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وتسمية مدرب محلي بشكل مؤقت لقيادة الفريق في المباراتين الحاسمتين أمام كوريا الجنوبية والأردن، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال المدرب هادي مطنش، لوكالة شفق نيوز، إن "الوقت المتبقي لا يسمح بالتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب خلال هذه المرحلة الحساسة"، مضيفاً أنه "أفضل أن تتولى لجنة من المدربين المحليين قيادة المنتخب في مباراتي حزيران، لأننا بحاجة إلى الاستعداد الفوري وعدم انتظار تفريغ اللاعبين قبل 72 ساعة من موعد المباريات".

وأشار إلى "أهمية بدء التحضيرات مبكراً، من خلال اختيار لاعبين اثنين من كل نادٍ وتشكيل منتخب يُعدّ بشكل متكامل استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية في 5 حزيران، والأردن في 10 من الشهر ذاته"، مبينًا أن "الخطوة التالية بعد هاتين المواجهتين يجب أن تتمثل في التعاقد مع مدرب أجنبي كبير يمتلك سمعة فنية ومعرفة دقيقة بمستويات اللاعبين العراقيين والمنتخبات الآسيوية".

كما شدد مطنش، على ضرورة إعادة بناء المنتخب العراقي عبر ضخ دماء جديدة ومواهب شابة، مشيراً إلى أن أعمار عدد كبير من لاعبي المنتخب الحالي لا تسمح بالاستمرار لفترة طويلة، ما يستوجب البدء بمشروع استراتيجي لبناء منتخب المستقبل.

من جهته، أكد المدرب تيسير عبد الحسين، لـ شفق نيوز، أن "الاتحاد مطالب بحسم ملف المدرب سريعاً"، معتبراً أن "المدرب المحلي الأنسب في هذه المرحلة نظراً لمعرفته الجيدة باللاعبين، ولأن التعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت سيستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف الاتحاد مبالغ كبيرة".

وأضاف عبد الحسين، أن "المرحلة التالية للمباراتين تستوجب التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك تصوراً شاملاً عن واقع الكرة العراقية ولاعبي المنتخبات المجاورة، بما يتيح تحقيق نتائج إيجابية وإخراج المنتخب من الوضع الفني الصعب الذي يعانيه، نتيجة التخبط الإداري".

وأشار إلى "ضرورة التركيز على بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، عبر دعم الفئات العمرية في الأندية المحلية، وتحسين ظروف الدوري العراقي، بما في ذلك الملاعب والبنى التحتية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تعيق تطور اللاعبين، خاصة أن الأندية المحلية تُمثل الخزان الأساسي للمواهب الكروية في البلاد".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية يوم 5 حزيران، بينما ستقام المباراة ضد الأردن 10 حزيران.