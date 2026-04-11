صراع الهدافين وصناع اللعب يشتعل بدوري نجوم العراق

اشتعلت المنافسة بين الهدافين وصنّاع الأهداف في دوري نجوم العراق لكرة القدم، مع ختام الجولة 27 من الموسم 2025-2026، في ظل تقارب الأرقام وبروز عدة أسماء مؤثرة.

وتصدر شيرزود تيميروف، لاعب أربيل، قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً، فيما حل فيدليس كوكو (الغراف) وليونيل أتيبا (الشرطة) في المركز الثاني بـ14 هدفاً لكل منهما.

وجاء علاء الدين الدالي (الموصل) ثالثاً بـ13 هدفاً، يليه يونس حمود (الكرخ) وبيتر كوركيس (دهوك) في المركز الرابع بـ11 هدفاً لكل منهما، ثم محمود المواس (الشرطة) سادساً بـ10 أهداف.

وعلى صعيد صانعي الأهداف (الأسيست)، تصدر محمود المواس (الشرطة) الترتيب برصيد 10 تمريرات حاسمة، متقدماً على ديمي داووده (نفط ميسان) بـ7 تمريرات.

وحل مهند أبو طه (الكرخ) وكلاوديو مارادونا (نوروز) في المركز الثالث بـ6 تمريرات لكل منهما، فيما جاء محمد قاسم (الزوراء) ومحمد دلاور (نوروز) في المركز الخامس بـ5 تمريرات.

ومن المقرر أن تنطلق، يوم غد الأحد، منافسات الجولة 28 بإقامة 10 مباريات في بغداد وعدد من المحافظات، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، يليه الشرطة ثانياً بـ57 نقطة، ثم أربيل ثالثاً بـ53 نقطة، بعد ختام الجولة 27.