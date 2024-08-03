"صراع النوارس".. إدارة الزوراء السابقة تتعاقد مع لاعبين جدد وتهدد بمحكمة "كاس"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء السابقة، يوم السبت، تعاقدها مع لاعبين جدد وتجديد عقود آخرين، كما هددت باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في حال عدم تسوية الوضع لصالحها، وذلك رغم أن اللجنة الأولمبية العراقية قد شكلت إدارة مؤقتة بعد انتهاء صلاحيات الإدارة السابقة.

وأبلغت الإدارة السابقة للنادي، وكالة شفق نيوز، بأن "القانون والقضاء العراقي ما زالا في صالحنا"، وأشارت إلى أنها مستمرة في إدارة النادي من مقرها الرئيسي والثانوي في الشالجية ببغداد، وفقاً للقانون.

وقال عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز إن "الأموال الخاصة بالنادي ما زالت تحت تصرفنا حسب القانون والأمر القضائي العراقي"، معتبراً أن "الإدارة السابقة لها الحق في التعاقد مع أي لاعب يخدم الفريق في دوري النجوم بالموسم المقبل".

وأوضح عبد الرزاق أن الإدارة ستنتظر قرار الطعن المقدم لمركز التسوية والتحكيم، وفي حال عدم النجاح، ستقدم شكوى لمحكمة كاس الدولية.

من جانبه، قال غيث عبد الغني، عضو الإدارة المؤقتة، لوكالة شفق نيوز، "نعم، صدر الأمر بحل الإدارة السابقة وتشكيل هيئة مؤقتة، لكننا لم نستلم بعد زمام الأمور في النادي".

وأوضح عبد الغني أن "عدم تسلمنا لمهام الإدارة يعود إلى رفض الإدارة السابقة للتسليم وعدم تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية".

وأضاف أن "هذا الوضع يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية من قبلنا ومن قبل اللجنة الأولمبية لتنفيذ قرار إبعاد الإدارة السابقة، مما أدى إلى حالة من الفراغ الإداري في النادي".

وأكد عبدالغني أن "الإدارة المؤقتة لا تستطيع ممارسة المهام الإدارية بسبب عدم استلام الملفات الإدارية والمالية"، متوقعاً أن يتم قريباً حسم الموضوع بقرار قانوني يتيح لهم استلام مهمة الإدارة وإنهاء حالة الفراغ.