صراع المربع الذهبي والهروب من القاع يختتمان الجولة الـ 28 لدوري نجوم العراق

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين حاسمتين في بغداد والنجف.

وتنطلق المباراة الاولى عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب (الكابتن شرار حيدر)، حيث يستضيف فريق النفط نظيره اربيل في مواجهة يسعى فيه الفريق الضيف إلى تعزيز موقعه ضمن الاربعة الأوائل في جدول الترتيب عقب تراجعه للمركز الرابع إثر تعادله الإيجابي في الجولة السابقة أمام فريق الموصل (2-2).

هذا ويأمل فريق النفط المسلّح بفوزه الأخير على الغراف بهدف دون رد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والارتقاء في الترتيب إلى المركز الـ11.

أما المباراة الثانية، فتجمع القاسم مع ضيفه الغراف على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويبحث الغراف عن تعويض نزيف النقاط بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام النفط بهدف دون مقابل ليتواجد في المركز الـ14 بترتيب دوري النجوم. بينما يواجه القاسم اختباراً شاقاً في ظل تذيله لائحة الترتيب بنقطة واحدة، مما يجعله أمام فرصة أخيرة لتفادي الهبوط المبكر إلى الدرجة الممتازة.