صراع المجموعة الثانية لكأس الخليج.. بداية مثالية للعراق والبحرين

شفق نيوز/ انتهت منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات، التي تستضيفها الكويت وتستمر حتى 3 يناير/كانون الأول المقبل، بتصدر منتخبي العراق والبحرين.

واستهل المنتخب العراقي حامل اللقب مشواره في النسخة الـ26 بفوز صعب على اليمن بهدف سجله أيمن حسين في الدقيقة 64.

وفي مباراة مثيرة، تمكن المنتخب البحريني من التغلب على نظيره السعودي بنتيجة 3-2. سجل للبحرين مهدي عبد الجبار ومهدي فيصل في الدقيقتين 19 و38، وأضاف محمد مرهون الهدف الثالث في الدقيقة 76. بينما سجل للسعودية مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

ترتيب المجموعة الثانية: