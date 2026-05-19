صراع الكلاسيكو.. مورينيو في الطريق إلى مدريد وفليك يترقب "3 هدايا"

شفق نيوز- متابعة

اقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى ريال مدريد، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق شفهي يمتد لعامين، في وقت يرى فيه متابعون أن مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك قد يستفيد من عدة عوامل مرتبطة بعودة المدرب البرتغالي.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن مورينيو توصل إلى اتفاق شفهي مع ريال مدريد، ولم يتبق سوى توقيع العقود الرسمية، بعد موسم خرج فيه النادي الملكي دون ألقاب في 2025-2026.

ويشغل مورينيو حالياً منصب المدير الفني لنادي بنفيكا، حيث قاد الفريق إلى سلسلة نتائج خالية من الهزائم في الدوري البرتغالي، فيما ألمح أخيراً إلى مستقبله بعد تلقيه عرضاً لتمديد عقده.

وكان المدرب البرتغالي قد قاد ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وحقق معه لقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، إلى جانب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وفي المقابل، يترقب فليك عودة مورينيو وسط توقعات بأن تمنح برشلونة أفضلية في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الفني الذي يتمتع به المدرب الألماني مقارنة بالتغييرات المتوقعة التي قد يجريها مورينيو لإعادة بناء ريال مدريد.

كما تشير التقديرات إلى احتمال تجدد التوتر بين مورينيو والإعلام الإسباني، في ظل الصراعات التي رافقت فترته الأولى مع النادي الملكي، وهو ما قد ينعكس على أجواء الفريق داخل وخارج الملعب.

ويرى متابعون أيضاً أن أسلوب مورينيو المعروف بالدخول في مواجهات مع الحكام والإعلام والأندية المنافسة قد يؤدي إلى تشتيت تركيز لاعبي ريال مدريد، الأمر الذي قد يمنح برشلونة أفضلية إضافية في المنافسة المحلية خلال المرحلة المقبلة.