صراع القمة والقاع يشتعل.. قطار دوري نجوم العراق يبلغ المحطة الـ29 الجمعة

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم الجمعة المقبل، السابع عشر من نيسان الجاري، منافسات الجولة الـ29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة عشر مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار يومين متتاليين.

وأحدثت الجولة الماضية تغييرات ملموسة في خارطة الترتيب؛ إذ انفرد القوة الجوية بصدارة اللائحة، مطارداً من ملاحقه المباشر فريق الشرطة، بينما استقر أربيل ثالثاً، والطلبة رابعاً، وجاء الزوراء في المركز الخامس، يليه الكرمة سادساً.

وفي جبهة "صراع البقاء"، تزداد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع بقاء عشر جولات فقط على إسدال الستار عن موسم 2025-2026؛ حيث يحتل الكهرباء المركز السابع عشر، ونفط ميسان المركز الثامن عشر، يليهما النجف في المركز التاسع عشر، فيما لا يزال القاسم يتذيل الترتيب.

ووفقاً للمعطيات الرقمية، بات فريق القاسم أقرب المغادرين نظرياً صوب دوري الدرجة الممتازة، في حين يواجه فريق النجف شبح الهبوط ذاته في ظل اتساع فارق النقاط مع منافسيه وتراجع مردوده الفني؛ بانتظار ما ستسفر عنه المباريات المتبقية التي سترسم الملامح النهائية للمربع الذهبي وهوية الهابطين.