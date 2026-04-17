"صراع القمة والقاع يشتعل".. انطلاق الجولة الـ 29 من دوري نجوم العراق بأربع مواجهات مرتقبة

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة اربع مباريات في بغداد والبصرة والنجف والرمادي مع احتدام الصراع على المراكز الأولى والأخيرة في ظل اقتراب الدوري من نهاياته.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الخامسة مساءً تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق نفط ميسان على ملعب الزوراء و- الملعب الافتراضي للكهرباء -، وفي الثانية يواجه الموصل فريق امانة بغداد على ملعب "الفيحاء" في البصرة - الملعب الافتراضي لفريق الموصل بناء على رغبته -.

وفي الساعة السابعة والنصف مساءٍ ستجري مباراتان أُخريان، الأولى بين فريق النجف مع فريق "نوروز" يحتضنها ملعب النجف الدولي، في حين سيواجه فريق الكرمة ضيفه الشرطة على ملعب "الجولان" الملعب الافتراضي للكرمة.

يأتي هذا في وقت انفرد فيه فريق القوة الجوية بصدارة لائحة دوري النجوم يطارده بملاحقة مباشرة فريق نادي الشرطة، في حين استقر اربيل في المركز الثالث جاء الطلبة رابعاً، وحلّ الزوراء في المركز الخامس، يليه الكرمة سادساً.

وفي جبهة "حسابات البقاء"، تزداد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع دخول الدوري ثلثه الأخير، حيث تضع الجولات العشر المتبقية أندية الكهرباء، نفط ميسان، والنجف أمام اختبارات مصيرية لتصحيح المسار والهروب من المناطق الخطرة، في ظل تمسك نادي القاسم بآماله الأخيرة رغم تذيله للترتيب.

ووفقاً للمعطيات الرقمية، يجد نادي القاسم نفسه في وضع معقد يتطلب انتفاضة فنية غير مسبوقة لتجنب مغادرة دوري الأضواء، بينما يواجه نادي النجف تحدياً حقيقياً لتقليص فارق النقاط مع منافسيه، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه "مباريات كسر العظم" القادمة التي ستحدد بشكل نهائي ملامح المربع الذهبي وهوية الفرق الهابطة للدرجة الممتازة.